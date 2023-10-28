"الوطني لحقوق الإنسان" يرصد المسيرات التضامنية مع غزة

الوكيل الاخباري - أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان، أن التعبير السلمي وبالوسائل المشروعة ضمن الأطر القانونية هو السبيل الأمثل لنصرة أهالي قطاع غزة في مواجهة جرائم الاحتلال.



وقال المركز في بيان صحفي اليوم السبت، إن الالتزام بالوسائل السلمية والمشروعة خلال المسيرات والوقفات التضامنية هو السبيل الأمثل لنصرة قطاع غزة، ودعم جهود الأردن الحثيثة بقيادة جلالة الملك لإيقاف العدوان على قطاع غزة



والتي نتج عنها تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يتضمن الطلب بهدنة إنسانية فورية ودائمة، ووقف العدوان على قطاع غزة.

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