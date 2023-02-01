الوطني لحقوق الإنسان يناقش تقريره الموازي في الجامعة العربية

الوكيل الإخباري - ناقش المركز الوطني لحقوق الإنسان في مقر الجامعة العربية بالقاهرة اليوم الأربعاء، التقرير الموازي الجامع امتثالاً لأحكام المادة (48) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

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جاء ذلك خلال أعمال الدورة الحادية والعشرين للجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق"، بمشاركة وفد من المركز برئاسة ميسرة أعماله الدكتورة ريم أبو دلبوح، وعضوية مدير إدارة الحقوق المدنية والسياسية الدكتور سيف الجنيدي.



وبحسب بيان للمركز، أشادت أبو دلبوح، بحرفية منهج عمل لجنة حقوق الإنسان العربية وشموليته وموضوعيته، في إطار ولاية اللجنة لجهة تحقيق أهداف الميثاق وإنفاذ أحكامه، وأهمية الملاحظات والتوصيات الصادرة عن اللجنة.



وأكدت إيلاء المركز الاهتمام الكبير لما سينبثق عن أعمال هذه الدورة من توصيات وملاحظات في تقاريره السنوية الدورية لحالة حقوق الإنسان، وتقاريره المتخصصة، مشيرة إلى أن المركز سيضع مؤشرات القياس اللازمة لإنفاذها بشكل دوري.



وعرضت أبو دلبوح محاور التقرير أمام اللجنة في جلسة مغلقة خصصت لهذه الغاية.



يشار إلى أن المركز تقدم بتقريره الموازي الثاني للتقرير الحكومي حول التدابير المتخذة لتنفيذ وإعمال أحكام الميثاق، بعد أن سبق وتقدم في عام 2016 بتقريره الموازي الأول إلى اللجنة.



يذكر أن لجنة حقوق الإنسان تعتبر آلية إقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتنظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، حول تنفيذ وإعمال التزاماتها بأحكام الميثاق، برئاسة المستشار جابر المري، وعضوية نخبة من المختصين في مجال حقوق الإنسان من الوطن العربي.