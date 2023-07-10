الوطني لشؤون الأسرة يحتفي بمرور 20 عاما على تأسيسه

الوكيل الاخباري - احتفى المجلس الوطني لشؤون الأسرة، اليوم الاثنين، بمرور 20 عاما على تأسيسه، تحت شعار "عشرون عاما مضت، شركاء مسيرة حافلة بالتحديات والنجاحات والتشاركية".



وأكد الأمين العام الدكتور محمد مقدادي، استمرار مسيرة المجلس بما يُحقق رؤيته ويُبلور أهدافه التي تصب في مصلحة الأسرة الأردنية، وإيجاد بيئة معززة تُمكنها من تحقيق استقرارها ورفاهها في ضوء الدين والدستور والقيم الإيجابية واحتياجات الأسر، مبينا أن تحسين مستوى الخدمات ومتابعتها وإصدار التقارير الدورية والبحوث والدراسات في إطار التنسيق والشراكة منهج المجلس وأساس عمله.



ونوه إلى أن مسيرة المجلس منذ التأسيس تتجه نحو النهوض بمستوى الأسر وتحقيق الحماية والرعاية لفئاتها في المجتمع، كذلك تمثيل المملكة في المحافل الدولية لإبراز صورته الحضارية وإسهاماته في تقوية الأسرة وفئاتها ومواجهة التحديات التي تواجههم.



وشدد مقدادي على أن الإيمان بدور الأسرة هو صلب انطلاقة المجلس لتقوية المجتمع، فقد عني المجلس على مدى عقدين بالتنمية المجتمعية وتعزيز نهج تشاركي لاستمرار مسيرته نحو تحقيق استقرار ورفاهية الأسر، وتحسين مستوى الخدمات ومتابعتها.

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