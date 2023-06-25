الأحد 25-06-2023
الوكيل الاخباري

"الوطني للأمن السيبراني" يعلن أسماء رعاة مسابقة محاربي السايبر

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الأحد، 25-06-2023 06:37 م

"الوطني للأمن السيبراني" يعلن أسماء رعاة مسابقة محاربي السايبر

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الوكيل الاخباري - أعلن المركز الوطني للأمن السيبراني، اليوم الأحد، أسماء رعاة مسابقة محاربي السايبر في نسختها الثانية والتي أطلقها بالتعاون مع جامعة الحسين التقنية وشركة أكتوبيان سيكيوريتي العام الماضي.
 
ومن المنتظر أن تنظم التصفيات النهائية للمسابقة يوم 6 تموز المقبل، حيث سيتنافس المتأهلون من مختلف الجامعات والمدارس من خلال الخضوع لمجموعة من التحديات التقنية على مدار يوم كامل وستُعلن نتائج الفائزين في نهاية اليوم بحضور المنظمين والمشاركين والرعاة، بحسب بيان للمركز.

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