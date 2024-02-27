الوطني للأمن السيبراني: 2455 حادث سيبراني في الأردن العام الماضي

الوكيل الإخباري - كشف رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني بسام المحارمة وقوع 2455 حادث سيبراني خلال عام 2023، بارتفاع نسبته 80% عما كانت عليه في عام 2022.



وقال المحارمة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن 119 مؤسسة تعرضت لحادث أمني أو أكثر، 82% منها في القطاع العام و18% في القطاع الخاص.



وأشار إلى وقوع 136 هجوم مرتبط بجماعات متطورة، و124 هجوم فدية، بالإضافة إلى 113 هجوم جمع بيانات.



وبيّن المحارمة أن ما نسبته 94% من حوادث الأمن السيبراني تم اكتشافها من قبل المركز، و6% تم الإبلاغ عنها.

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وأوضح أن الحكومة توجهت خلال السنوات الماضية على التحول الرقمي مما زاد من استخدام الأردنيين للخدمات الرقمية والتكنولوجية، وخاصة عمليات الدفع النقدي والشراء عبر الإنترنت، ومع التحول الرقمي كان لا بد التنبه إلى الأمن السيبراني.

وتابع أن قانون الأمن السيبراني الذي صدر عام 2019 ساهم في تنظيم الأمن والفضاء السيبراني وجرى على إثره تأسيس المركز الوطني للأمن السيبراني عام 2021.