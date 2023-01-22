الأحد 22-01-2023
الوكيل الاخباري

إدارة السير: زيادة أجهزة ضبط المخالفات الآلية ورقابة المباحث المرورية

الصفدي يؤكد استمرار الأردن بحشد الدعم الدولي للأونروا

حملة لزراعة أشجار على جنبات شارع الرسالة بعمان

بني مصطفى : البرامج والأنشطة تقلل من تكرار وقوع الأحداث في نزاع مع القانون

ارتفاع عدد ضحايا انهيار المبنى السكني بحلب إلى 16

الوطني للبحث والتطوير يوقع اتفاقيات تعاون مع 3 مشاريع ممولة من الاتحاد الأوروبي

وزيرة الاستثمار والسفير القطري يبحثان العلاقات الثنائية

الأردنية هديل عبد العزيز تتسلم الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان وسيادة القانون

تسمية وحدة التنظير بمركز الحسين للسرطان باسم الدكتور علاء طوقان

ورشة عمل في صناعة الزرقاء لعرض خدمات الطاقة

الأحد، 22-01-2023 08:53 م

الوطني للبحث والتطوير يوقع اتفاقيات تعاون مع 3 مشاريع ممولة من الاتحاد الأوروبي

2


الوكيل الاخباري - وقع المركز الوطني للبحث والتطوير ومشروع "نقل التكنولوجيا وتتجير نتائج البحث العلمي من خلال نموذج المشتريات الحكومية للابتكار في منطقة المتوسط" (PPI4MED)، اتفاقيات تعاون مع ممثلي مشاريع: "شبكة أوروبية-متوسطية تسهّل استقطاب الأسواق للابتكارات من الشركات الصغيرة والمتوسطة (EMPHASIS) و "حلول تنموية حضرية مستدامة لدعم ريادة الأعمال" (U-SOLVE) و"مهارات متقدمة، وتوظيف، وتوعية في الاقتصاد الأزرق والأخضر من أجل الشباب، ال NEETs والنساء المتوسطيين" (MYSEA) الممولة من برنامج التعاون عبر الحدود (ENI CBC Med).

وبحسب بيان المركز، اليوم الأحد، فإن اتفاقيات التعاون، التي وقعها عن المركز مديرة التعاون الدولي فيه ومنسقة مشروع "PPI4MED" المهندسة مها الأقرع، مع ممثل جامعة العلوم والتكنولوجيا ومشاريع EMPHASIS"و " U-SOLVE" و "MYSEA" في الأردن الدكتور فهمي أبو الرب، تُسلط الضوء على الأهداف والأولويات والتحديات المشتركة في منطقة المتوسط.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202321171932373945596

إدارة السير: زيادة أجهزة ضبط المخالفات الآلية ورقابة المباحث المرورية

8202229125716472323295

الصفدي يؤكد استمرار الأردن بحشد الدعم الدولي للأونروا

1674405586573

حملة لزراعة أشجار على جنبات شارع الرسالة بعمان

w

بني مصطفى : البرامج والأنشطة تقلل من تكرار وقوع الأحداث في نزاع مع القانون

1202317122921843488344

وزيرة الاستثمار والسفير القطري يبحثان العلاقات الثنائية

1

الأردنية هديل عبد العزيز تتسلم الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان وسيادة القانون

أخبار متعلقة
1

تسمية وحدة التنظير بمركز الحسين للسرطان باسم الدكتور علاء طوقان

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة: نظام معدّل لنظام البحث العلمي

التصنيف-العالمي-للجامعات-أهم-وأحدث-المعلومات-5271

وزير أسبق: التصنيفات العالمية للجامعات لعبة تجارية لا أكثر

www

الوطني لحقوق الإنسان يبحث مع الميثاق العربي واقع حقوق الإنسان

كورونا 6

لا وفيات بكورونا في الأردن خلال أكثر من شهرين

r

الأمير الحسن يرعى إطلاق نتائج دراسات قطاعية بالزراعة وإمدادات الكهرباء والطاقة المتجددة