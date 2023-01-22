الوطني للبحث والتطوير يوقع اتفاقيات تعاون مع 3 مشاريع ممولة من الاتحاد الأوروبي

الوكيل الاخباري - وقع المركز الوطني للبحث والتطوير ومشروع "نقل التكنولوجيا وتتجير نتائج البحث العلمي من خلال نموذج المشتريات الحكومية للابتكار في منطقة المتوسط" (PPI4MED)، اتفاقيات تعاون مع ممثلي مشاريع: "شبكة أوروبية-متوسطية تسهّل استقطاب الأسواق للابتكارات من الشركات الصغيرة والمتوسطة (EMPHASIS) و "حلول تنموية حضرية مستدامة لدعم ريادة الأعمال" (U-SOLVE) و"مهارات متقدمة، وتوظيف، وتوعية في الاقتصاد الأزرق والأخضر من أجل الشباب، ال NEETs والنساء المتوسطيين" (MYSEA) الممولة من برنامج التعاون عبر الحدود (ENI CBC Med).



وبحسب بيان المركز، اليوم الأحد، فإن اتفاقيات التعاون، التي وقعها عن المركز مديرة التعاون الدولي فيه ومنسقة مشروع "PPI4MED" المهندسة مها الأقرع، مع ممثل جامعة العلوم والتكنولوجيا ومشاريع EMPHASIS"و " U-SOLVE" و "MYSEA" في الأردن الدكتور فهمي أبو الرب، تُسلط الضوء على الأهداف والأولويات والتحديات المشتركة في منطقة المتوسط.

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