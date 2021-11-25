الوهادنة: الأردن يتجه نحو الأصعب وبائياً

الوكيل الإخباري - قال مستشار رئيس هيئة الأركان المشتركة للشؤون الطبية العميد الطبيب عادل الوهادنة، إن الأردن يتجه نحو الأصعب من حيث الحالة الوبائية.

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وأضاف الوهادنة في تصريحات، اليوم الخميس، أن معدل الانتشار في الأردن ارتفع بشكل واضح، وهو الأمر الذي يعني الوصول إلى مرحلة تحتاج أكثر صرامة لوقف الارتفاع المستمر بالاصابات.



وأوضح أن متحور "دلتا بلس"، لا يوجد في الأردن، وفق الفحوصات المخبرية التي تم إجراؤها.



وأشار إلى أن معظم الوفيات بكورونا في الأردن، لم يتلقوا لقاح كورونا، وبنسبة وصلت إلى 87%.



واعتبر أن الالتزام بإجراءات كورونا الصحية، أصبح قضية هشة وأخلاقية نوعاً ما، مؤكداً على أهمية التعايش مع الوباء.



وأكد الوهادنة، أن الإغلاقات لم تعد لها أي فائدة، مشيراً إلى أن الإغلاقات طويلة المدى مرهقة جداً للاقتصاد الأردني ولا يمكن تحمله.

ولفت إلى أنه من الصعب تحديد مصدر الوباء في الأردن، لذلك يصعب عملية الاغلاقات جغرافياً.



وبين أن عملية إغلاق المدارس لا فائدة منها، كون الطلبة يخالطون ذويهم وأصدقائهم خارج المدرسة.



وفي السياق، قال الوهادنة، إن الأردن بحاجة الآن إلى إلزامية المطاعيم ضد فيروس كورونا، كون الأشخاص غير المطعمين يتسببون بالأذى لغيرهم.



وأوضح أن أعداد إصابات كورونا سترتفع في قادم الأيام وفق التوقعات، كون متحور دلتا يرفع من نسب الانتشار.



وشدد على أهمية تطعيم كافة الأشخاص ضمن فئة الاختطار، كون تعرضهم للإصابة ستدخلهم للمشافي.

