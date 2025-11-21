السبت 2025-11-22 03:52 م
 

الرئيس اللبناني: الجيش جاهز لتسلم النقاط المحتلة في الجنوب ومستعدون للتفاوض

الرئيس اللبناني جوزاف عون
الرئيس اللبناني جوزاف عون
 
الجمعة، 21-11-2025 09:31 م

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس اللبناني جوزاف عون إن الجيش اللبناني جاهز لتسلم النقاط المحتلة في الجنوب ومستعد للتفاوض.



 

وقال في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ82 لعيد استقلال لبنان أن "بعض الداخل يعيش حالة إنكار بعدم وجود تحولات في المنطقة"، مؤكدا أن الظروف تغيرت و"لبنان تعب من اللادولة".

 
 
