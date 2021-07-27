الوهادنة: الجميع يعمل على تجنب المزيد من الحالات

الوكيل الاخباري -

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قال مستشار رئيس هيئة الأركان المشتركة للشؤون الطبية العميد الدكتور عادل الوهادنة، إن معدل الانتشار الفعلي لفيروس كورونا اليوم يؤكد الارتفاع ببطء، لكنه يعتبر أقل من معدل الانتشار العام.وأوضح الوهادنة في منشور له عبر “فيسبوك”، الثلاثاء، أن “الأمور تتجه إلى زيادة الأعداد ولكن بشكل أقل سرعة مما من الممكن أن لا يؤثر على نسب الإشغال في المستشفيات وبرنامج الانفتاح التدريجي مع مزيد من المتابعة والحرص”.وقال: لنتحدث بلغة واحدة وواضحة فالجميع يعمل على تجنب المزيد من الحالات بغض النظر هل دخلنا في موجة ثالثة أو قد ندخل أو أن الزيادة في الأعداد حصيلة انفتاح متدرج صبغ بالتزام غير ما كان المشرع يرجو.وأضاف “ما نقوم بقياسه هو مدى فعالية الإجراءات الوقائية والتي تشير إلى الحاجة من المزيد من الالتزام والتوجه إلى مراكز التطعيم.وتابع “لا أحد يستطيع أن يتنبى خلال أيام أننا سندخل في موجة أو لا، وكل ما نستطيع أن نقوله ضمن الحسابات أننا سنكون ضمن زيادة بطيئة قد تصل بقمتها قريبا إلى رقم افتراضي هو 2500 حالة ولكن بأثر أقل على القدرة الاستيعابية”.ونوه بأن “معظم من سيصاب هو من لم يتطعم أو يأخذ جرعة واحدة ولم يلتزم، وقد نلاحظ تغيرا في الأعمار بحيث تكون أقل ولكن بشدة أيضا أقل إلّا عند ذوي الأمراض المزمنة”.