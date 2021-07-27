الثلاثاء 27-07-2021
الوكيل الاخباري

الصحة : تدريب مشرفي الصحة بالمدارس لإجراء فحص كورونا

رئيس الوزراء البريطاني يحث مواطنيه على الحذر رغم تراجع الإصابات بكوفيد

تشغيل معبر وادي عربة بكامل طاقته الأحد المقبل

الصحة : لا زيادة مضطردة في حالات الدخول إلى المستشفيات

نابلس: إصابة 5 فلسطينيين خلال اقتحام المستوطنين مقام النبي يوسف

الأردن يُعطي أكثر من 5 ملايين جرعة من لقاح كورونا منذ بدء التطعيم

مجلس محافظة الطفيلة يقر موازنة 2022

ألمانيا: تشديد اجراءات السفر بسبب ارتفاع الإصابات بكورونا

الوهادنة: الجميع يعمل على تجنب المزيد من الحالات

الخرابشة : نهاية الأسبوع الحالي ستكون حاسمة

الثلاثاء، 27-07-2021 06:39 م

الوهادنة: الجميع يعمل على تجنب المزيد من الحالات

720211718458362157413



الوكيل الاخباري - قال مستشار رئيس هيئة الأركان المشتركة للشؤون الطبية العميد الدكتور عادل الوهادنة، إن معدل الانتشار الفعلي لفيروس كورونا اليوم يؤكد الارتفاع ببطء، لكنه يعتبر أقل من معدل الانتشار العام.اضافة اعلان


وأوضح الوهادنة في منشور له عبر “فيسبوك”، الثلاثاء، أن “الأمور تتجه إلى زيادة الأعداد ولكن بشكل أقل سرعة مما من الممكن أن لا يؤثر على نسب الإشغال في المستشفيات وبرنامج الانفتاح التدريجي مع مزيد من المتابعة والحرص”.

وقال: لنتحدث بلغة واحدة وواضحة فالجميع يعمل على تجنب المزيد من الحالات بغض النظر هل دخلنا في موجة ثالثة أو قد ندخل أو أن الزيادة في الأعداد حصيلة انفتاح متدرج صبغ بالتزام غير ما كان المشرع يرجو.

وأضاف “ما نقوم بقياسه هو مدى فعالية الإجراءات الوقائية والتي تشير إلى الحاجة من المزيد من الالتزام والتوجه إلى مراكز التطعيم.

وتابع “لا أحد يستطيع أن يتنبى خلال أيام أننا سندخل في موجة أو لا، وكل ما نستطيع أن نقوله ضمن الحسابات أننا سنكون ضمن زيادة بطيئة قد تصل بقمتها قريبا إلى رقم افتراضي هو 2500 حالة ولكن بأثر أقل على القدرة الاستيعابية”.

ونوه بأن “معظم من سيصاب هو من لم يتطعم أو يأخذ جرعة واحدة ولم يلتزم، وقد نلاحظ تغيرا في الأعمار بحيث تكون أقل ولكن بشدة أيضا أقل إلّا عند ذوي الأمراض المزمنة”.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
720212618575875878739

الصحة : تدريب مشرفي الصحة بالمدارس لإجراء فحص كورونا

الرئاسة

تشغيل معبر وادي عربة بكامل طاقته الأحد المقبل

72021260725915426770

الصحة : لا زيادة مضطردة في حالات الدخول إلى المستشفيات

d

الأردن يُعطي أكثر من 5 ملايين جرعة من لقاح كورونا منذ بدء التطعيم

620216193156710010038

مجلس محافظة الطفيلة يقر موازنة 2022

6202127234621403710432

الخرابشة : نهاية الأسبوع الحالي ستكون حاسمة

أخبار متعلقة
907c593c-cfda-474e-af93-23ea3a494fb7

27 إصابة كورونا في مصنع ألبسة بالاردن

620212719547554544189

توضيح حول سقوط مواطن اردني مغمى عليه بعد تلقي لقاح كورونا - صورة

غذاء

الغذاء والدواء: جولات تفتيشية حفاظا على سلامة الأردنيين

البسة

يومان لتعديل ساعات الحظر الليلي وإلغاؤه في مناطق

حجاوي

حجاوي لـ الوكيل: مزج المطاعيم يرفع من قدرة مقاومة المتحورات.. والجرعة الـ3 قيد الدراسة

pic_141483 (1)

الوهادنة: خلط المطاعيم لا يؤثر على دلتا