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الثلاثاء، 25-10-2022 01:33 م

اليابان قدمت 4 مليارات دولار كمساعدات تنموية للأردن منذ 1974

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الوكيل الاخباري- بلغ حجم المساعدات التنموية التي قدمتها اليابان للأردن منذ 1974 ولنهاية آذار/مارس الماضي 4 مليارات دولار على شكل قروض ومنح وتعاون فني في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.

وقال القائم بالأعمال في السفارة اليابانية نيستو شونتاروا، إن الأردن واليابان يتمتعان بعلاقات ودية لا تستند فقد على الروابط التاريخية بين العائلتين الملكية والإمبراطورية، بل أيضا على العلاقات القوية بين مواطني البلدين.

وأضاف أن اليابان تدعم الأردن من أجل الحفاظ على مكانة المملكة باعتبارها حجر الزاوية في السلام والاستقرار في المنطقة.

وتابع شونتاروا أن الأردن غني بالمواقع الأثرية والثقافية والطبيعية، واليابان تقر بالدور المهم لقطاع السياحة في الأردن في تعزيز الاعتماد على الذات والتنمية الاقتصادية المستدامة وفي خلق المزيد من فرص العمل.

السفارة اليابانية، أوضحت أن وكالة التعاون الدولي الياباني (جايكا)، تدير المساعدة الإنمائية الرسمية لليابان، حيث بدأت عملها في الأردن عام 1985، وقدمت الدعم لتأسيس 5 متاحف عبر الأردن، آخرها هو متحف البتراء؛ حيث قدمت الحكومة اليابانية منحة مالية بلغت ما يقارب 5 ملايين دينار أردني.

ووضع جلالة الملك عبدالله الثاني حجر الأساس في عام 2014، ثم بدأت الأعمال الإنشائية في عام 2017 وانتهت خلال عام، ومن ثم افتتاح المتحف بشكل رسمي من قبل ولي العهد سمو الأمير حسين بن عبدالله في نيسان/ابريل 2019.

وبينت السفارة أن المتحف يضم 8 صالات عرض كما يعرض أكثر من 300 قطعة أثرية مكتشفة في البتراء بالإضافة إلى 22 شاشة تفاعلية يعرض فيها معلومات للزوار تهدف جميعها إلى زيادة فهم الزوار وبالأخص السكان المحليين لتاريخ مدينة البتراء العريق وارثها الثقافي، وكذلك تعزيز مكانة البتراء كوجهة سياحية رئيسية.

وأشارت إلى أنه جرى تطوير تطبيق متحف البتراء، المتوفر في جوجل بلاي وآبل ستور، والذي يقدم مميزات، تشمل خريطة المعارض لمساعدة الزائر على استكشاف المتحف، جولة مدعومة بوصف نصي وصوتي لحوالي 40 معرضاً باللغات العربية والإنجليزية واليابانية، 10 منها يمكن مشاهدتها خارج المتحف، عرض ثلاثة رسوم متحركة، من خلال مسح رمز QR، مبنية على حقائق تاريخية (العيد النبطي، الجنازة النبطية، إنتاج الألبان التقليدية)، وجولة افتراضية في 10 معارض من خلال صور بانورامية 360 درجة.

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