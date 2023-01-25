اليرموك تحدد موعد إجراء انتخابات اتحاد طلبتها

الوكيل الاخباري - حددت عمادة شؤون الطلبة في جامعة اليرموك يوم السادس عشر من شهر آذار المقبل موعدا لإجراء انتخابات مجلس اتحاد طلبة الجامعة في دورته التاسعة والعشرين.



وقال عميد شؤون الطلبة بالجامعة الدكتور محمد ذيابات في بيان، اليوم الأربعاء، إن الجامعة والتزاما بتعليمات اتحاد طلبة الجامعة قررت إجراء الانتخابات بعد توقف دام لأكثر من عامين دراسيين جراء تداعيات جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على الأردن والعالم أجمع.

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