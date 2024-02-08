امسية شعرية وطنية بمناسبة عيد ميلاد الملك ويوم الوفاء والبيعة

الوكيل الاخباري -نظمت جمعية اتحاد الكتاب والادباء الاردنيين مساء أمس الاربعاء في مقرها بعمان، امسية شعرية وطنية بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ويوم الوفاء والبيعة.

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وشارك في الامسية الشعرية الوطنية التي أدارها الزميل ياسر العلاوين، الشعراء احمد الحسن ابو الاثير وعفاف غنيم واسراء حيدر محمود وصائب القاضي وراكان المساعيد وبهاء الشطرات من اعضاء "الاتحاد"، ومن ضيوفه محمد السلطي وفايز الوريكات.