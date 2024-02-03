السبت 03-02-2024
الوكيل الاخباري
 

الامن العام : الدفاع المدني يتمكن من اخماد حريق ضخم أتى على مصنع

الملك يعزي بوفاة النائب الذيابات

الامن العام : وفاة 4 اشخاص من عائلة واحدة بسبب مدفأة الغاز

بيان عاجل صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية

تحذيرات أممية من توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية نحو رفح

بيان صادر عن البنك المركزي الأردني

قرار حكومي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم

القيادة الوسطى الأميركية: أسقطنا 7 مسيّرات فوق البحر الأحمر

تطوير المناهج : هكذا سيكون امتحان التوجيهي بالاردن عام 2026

تسليم الدعم الملكي السنوي بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك

السبت، 03-02-2024 05:18 م

تسليم الدعم الملكي السنوي بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك

1


الوكيل الاخباري - تسلمت 448 جمعية ومركزا ومؤسسة خيرية تعنى برعاية الأيتام والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة اليوم السبت، الدعم الملكي السنوي الذي يقدم في إطار المبادرة الملكية، وذلك بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني.

اضافة اعلان


وأطلقت مبادرة دعم وتمكين الجمعيات والمراكز، التي تعُنى برعاية الأيتام وذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة ومسنين عام 2011، بالتنسيق مع وزارة التـنمية الاجتماعية التي تقوم باختيار الجمعيات والمراكز والمؤسسات المستفيدة، في إطار منظومة شفافة من المعايير والأسس، التي تراعي تحقيق العدالة.


وقال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، خلال تسليم الدعم للجهات المستحقة، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى ومحافظ العاصمة ياسر العدوان، إن هذه المبادرة تجسد الاهتمام الملكي بتمكين جمعيات ومؤسسات ومراكز من الاستمرار في تقديم خدمات نوعية للفئات المستهدفة، وتعزيز دورها المجتمعي والتنموي في جميع محافظات المملكة.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202431185840403292265

الملك يعزي بوفاة النائب الذيابات

الدفاع المدني 4

الامن العام : وفاة 4 اشخاص من عائلة واحدة بسبب مدفأة الغاز

111

بيان عاجل صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية

1202421223531416525673

بيان صادر عن البنك المركزي الأردني

مبنى رئاسة الوزراء

قرار حكومي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم

1202410191822866882879

تطوير المناهج : هكذا سيكون امتحان التوجيهي بالاردن عام 2026

أخبار متعلقة
1202427181118557785511

الملك يعزي عشيرة آل حجازي

33

تنظيم الملتقى التربوي الأول بالعقبة

2

حملة تبرع بالدم برعاية جمعية ديوان ال عياش دعمًا لأهلنا في غزة

1

اختتام مشروع تعزيز الزراعة المستدامة في أم قيس

1202421182455313336190

الملك يعزي عشيرة الكريشان وآل صفيره

111

تخريج المشاركين بدورة مركبات الهايبرد في الطفيلة