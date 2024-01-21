تخريج المشاركين بدورة مركبات الهايبرد في الطفيلة

الوكيل الاخباري - نظمت جمعية صندوق حياة للتعليم، اليوم الأحد بالتعاون مع فرع نقابة المهندسين في الطفيلة، احتفالا بتخريج 18 متدربا في البرنامج المتخصص في صيانة سيارات الهايبرد في المحافظة.

اضافة اعلان



وقالت المدير التنفيذي لصندوق حياة للتعليم فرع العقبة ابتهال الطراونة، إن البرنامج الذي تضمن 300 ساعة تدريبية على مدار ثلاثة أشهر، يعد الأول من نوعه في المحافظة بالتعاون مع نقابة مهندسي الطفيلة وجمعية عين البيضاء الخيرية.