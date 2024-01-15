جمعية الفنادق: تواضع نسب الإشغال بالفنادق خلال كانون الثاني

الوكيل الاخباري - قالت جمعية الفنادق الأردنية، إنه وبحسب إحصائيات قسم الدراسات بالجمعية، بلغت نسب الأشغال في المنشآت الفندقية خلال الفترة الحالية وحتى نهاية كانون الثاني بالعاصمة عمان 22 بالمئة، والبحر الميت 11 بالمئة، فيما بلغت في البترا 9 بالمئة.

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وأضاف نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية الناطق باسمها حسين هلالات، في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه ومنذ بداية الحرب على قطاع غزة، شهد القطاع الفندقي في المملكة تراجعًا كبيرًا في نسب الإشغال بالمنشآت الفندقية، على عكس الأعوام السابقة في هذا الوقت، خاصة في المناطق السياحية المهمة مثل العقبة، والبترا، والبحر الميت، مبيناً أن نسب الإشغال في هذه المناطق كانت تشهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال هذه الفترة في الأعوام السابقة.