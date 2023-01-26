امسيه شعرية اردنية مصرية على هامش فاعليات معرض القاهرة للكتاب

الوكيل الاخباري - عقدت اليوم الخميس أمسية شعرية على هامش فاعليات معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يعقد تحت عنوان ( نقرأ نفكر نبدع ) لليوم الثاني ، تبادل فيها شعراء من مصر والأردن القصائد الشعرية .



وشارك في الأمسية من الأردن الدكتورة ايمان عبد الهادي بقصيدتين ( ملاشاه) والاخرى ( نزهة المشتاق) والشاعر عبد الكريم ابو شيح قام بقراءة نصوص شعرية متوسطة الطول منها ( حصار عربي ، لوحة طبقية لشهريار ، البر )، والشاعر موسى الحوامدة والذي ألقى قصيدتين بعنوان ( نورما ، وغريبة عني حلب ) .

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