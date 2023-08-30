كان من أكثر المقربين للملك.. ماذا تعرف عن الفريق الراحل الشوابكة؟

الوكيل الإخباري - خيم الحزن على الأردن، بعد رحيل الفريق الركن المتقاعد العين "جمال الشوابكة"، أحد أعز أصدقاء جلالة الملك عبدالله الثاني، والذي شارك بتشييع جثمانه أمس الثلاثاء برفقة ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله.



وحضر تشييع الجثمان الأمير هاشم بن الحسين، والأمير غازي بن محمد، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، ورئيس الديوان الملكي يوسف حسن العيسوي، وعدد كبير من ضباط القوات المسلحة ومديري الأجهزة الأمنية وكبار المسؤولين ونواب وأعيان.



الراحل الشوابكة كان قد حضر جلسة مجلس الأعيان الاثنين الماضي، إلا أنه شعر بالتعب حيث تم نقله إلى المستشفى وتوفي هناك.



الفريق الشوابكة كان حاضراً في مسيرة الملك عبدالله العسكرية، ولا يخلو لقاء يجمع جلالته مع المتقاعدين العسكريين من حضور الشوابكة، كما زاره الملك في المنزل بمنطقة الخشافية أكثر من مرة، وفي مناسبات مهمة.



ولي العهد يستذكر الشوابكة



ونشر الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، عبر حسابه على إنستغرام، كلمات مؤثرة بوفاة الفريق الركن المتقاعد العين جمال الشوابكة، وصوراً تجمعه مع الفقيد في مراحل مختلفة من عمره، وكتب ولي العهد: "عرفتك أميناً مخلصاً وصديقاً وفياً لسيدنا.. جمعتنا الكثير من الذكريات في صغري.. وتعلمت منك الكثير عن حب العسكرية والجيش.. رحمك الله جمال باشا.. إلى جنات الخلد إن شاء الله".



من هو جمال الشوابكة؟



ولد الفريق الركن المتقاعد جمال سالم فلاح الشوابكة في 5 - 5 - 1951، في خشافية الشوابكة بالعاصمة عمّان، وكان الراحل يحمل ماجستير علاقات دولية – جامعة نيويورك 2006، بكالوريوس إدارة – جامعة مؤتة 1988م، دبلوم علوم عسكرية- جامعة مؤتة 1972م.



وعمل الراحل مستشارا خاصا للأمير غازي بن محمد، ومستشارا عسكريا للأزمات في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، ورئيسا لمجلس إدارة CLS الأمريكية، ومستشارا عسكريا لرئيس الجمهورية اليمنية، ونائبا لرئيس هيئة الأركان المشتركة – القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وقائدا للعمليات الخاصة المشتركة، وقائدا لوحدة الأمن والحماية الخاصة لحماية الطائرات والمطارات والسفارات الأردنية خارج المملكة، ورئيسا لأركان العمليات الخاصة، وقائدا للقوات الخاصة الملكية، وقائدا لمجموعة مكافحة الإرهاب – القوات الخاصة الملكية، وعضوا لمجلس الأعيان الثامن والعشرون، وعضوا لمجلس الأعيان التاسع والعشرون.



صديق مقرب للملك



الراحل الشوابكة وهو صديق مقرب من الملك عبدالله الثاني له ذكريات كثيرة خلال الخدمة العسكرية، وثقها في لقاءات عدة.



تعود علاقة الشوابكة بجلالة الملك عبدالله الثاني إلى مطلع ثمانينات القرن الماضي، حينما كان الملك يأتي للتدريب في وحدة القوات الخاصة، وتجددت العلاقة حينما أصبح الملك عبدالله الثاني عقيدا في الجيش وأصبح مساعدا لقائد القوات الخاصة.



وكان الشوابكة حينذاك عقيدا أيضا في ذات الوحدة، وتعززت العلاقة بعد أن تسلم الملك قيادة العمليات الخاصة، يقول إن الملك كان يحمل أفكارا عظيمة لتطوير وحدة العمليات الخاصة.



وروى الشوابكة أنه بعد تسلم الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، وفي أحد الأيام أراد الملك عبدالله القفز بالمظلة، لكن الشوابكة أخفى مظلة الملك الخاصة في مكتبه في محاولة لمنعه، وكل محاولات البحث عنها باءت بالفشل، فاعتذر الشوابكة من الملك.



وقال له حينها: "المظلة مفقودة يا سيدي" وبالفعل تمكن من الحيلولة دون قفز الملك بالمظلة، معللا ذلك بالقول "لأنه أصبح اليوم ملكا ولا يجوز تعريضه لأية أخطار".



الملك في منزل الشوابكة



ووثقت وسائل الإعلام في وقت سابق، زيارتين اثنتين لجلالة الملك عبدالله الثاني إلى منزل العين الشوابكة في بلدة خشافية الشوابكة شرق العاصمة، الأولى كانت في منتصف شهر حزيران من العام 2021 التقى خلالها الملك عددا من المتقاعدين العسكريين.



أما الزيارة الثانية كانت بتاريخ 10-10-2022، وذلك لتقديم واجب العزاء بوفاة نجل الشوابكة ماهر والذي فارق الحياة إثر مرضٍ عضال.



وكان زاره ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في منزله عام 2019.

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