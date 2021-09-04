انتخاب عبيدات رئيسا لمجلس هيئة مديري شبكة الجامعات

الوكيل الاخباري- عقدت الهيئة العامة لشبكة الجامعات الأردنية في الجامعة الأردنية اجتماعا لمناقشة عددا من القضايا التي تهم الجامعات الرسمية الأردنية والعاملين فيها.



وخلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس جامعة مؤتة الدكتور عرفات عوجان، بحضور الهيئة العامة المكونة من رؤساء الجامعات الحكومية الأردنية وهم: الدكتور نذير عبيدات رئيس الجامعة الأردنية، والدكتور اسلام مساد عن جامعة اليرموك، والدكتور هاني الضمور عن جامعة آل البيت، والدكتور شادي الجوارنة ممثلا عن جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، والدكتور فواز الزبون عن الجامعة الهاشمية، والدكتور سعد أبو قديس ممثلا عن جامعة البلقاء التطبيقية، والدكتور عاطف الخرابشة عن جامعة الحسين بن طلال، والدكتور عمر المعايطة عن جامعة الطفيلة التقنية، والدكتور علاء الدين الحلحولي عن الجامعة الألمانية الأردنية، والمدير التنفيذي لشبكة الجامعات الدكتور صالح الشرايعة، تم استعراض خطة الشبكة التي تم تنفيذها وانجازاتها، وانتخاب هيئة مديرين للشبكة، إضافة إلى المصادقة على النظام الداخلي للشبكة.



وخلال الاجتماع تم انتخاب رئيس مجلس هيئة المديرين للشبكة رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات ، ونائب رئيس الهيئة الدكتور عرفات عوجان، والدكتور علاء الدين الحلحولي من الجامعة الألمانية عضوا.



يشار إلى أن الهيئة العامة لشبكة الجامعات الأردنية شبكةَ شركةٌ غير ربحية تملكها الجامعات الأردنية الرسمية، تم تأسيسها عام 2003، بهدف بناء وتشغيل شبكة اتصالات ومعلومات حديثة ومتطورة لخدمة الجامعات الأعضاء في الشبكة، ومؤسسات التعليم العالي، ومراكز البحث العلمي، بما يساهم في خدمة أغراض التعليم العالي، وتوفير وإدارة الخدمات الحاسوبية والمعلوماتية بين الجامعات الأردنية الرسمية.

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