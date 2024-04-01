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الإثنين، 01-04-2024 02:51 م

انتخاب مجلس إدارة مؤسّسة إنجاز لعام 2024

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الوكيل الاخباري - انتخبت الهيئة العامّة لمؤسّسة إنجاز في اجتماع عقدته أخيرا مجلس إدارة جديدا مكوّنا من 11 عضواً.اضافة اعلان


وبحسب بيان للمؤسسة اليوم الاثنين، جرى انتخاب كل من الدكتور عزالدين كتخدا، والدكتورة هناء الناصر ملحس، وهيثم البطيخي، وأحمد تيجاني، ودانيال شرايحة، وغدير البريشي، والمهندسة رنا الدبابنة، وديانا السعيدي، وسعد فرح، وسيفان جكمكيان.

كما انتخب المجلس بالتَّصويت هيثم البطيخي رئيساً لمجلس الإدارة، وأحمد التيجاني نائباً لرئيس مجلس الإدارة، ورنا الدبابنة أمين سر لمجلس الإدارة.

ويمثّل مجلس أمناء مؤسسة إنجاز أهم المؤسّسات والشّركات المحليّة والدوليّة من مختلف القطاعات، والتي تساهم في دعم قطاعي الشّباب والتّعليم في المملكة من خلال المؤسّسة؛ إيماناً منهم بأهميّة دورها في تحفيز وإعداد الشباب الأردني وبناء مهاراتهم المهنيّة والعمليّة ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع وينجحوا في حياتهم المهنيّة.

وقدمت الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز ديمة البيبي خلال الاجتماع عرضا تقديميا عن أهم إنجازات المؤسّسة للعام السابق ومراحل تقدمها، ومناقشة الخطَّة المستقبليّة.

يشار الى أن مؤسّسة إنجاز تقوم بتطوير وتنفيذ سلسلة من البرامج والأنشطة المنهجيّة واللاصفيّة للطّلبة في المدارس والجامعات والكليّات ومراكز الشّباب ومعاهد التدريب المهني والمراكز الخاصّة، كما توفّر حاضنة أعمال ( mySTARTUP) للرياديّات والرياديين من طلبة الجامعات والخريجين المهتمين في تطوير وتأسيس شركاتهم الناشئة، وذلك من خلال مجموعة من الشّراكات مع القطاعين العام والخاص ومؤسّسات المجتمع المدني من أجل بناء مهارات الشّباب وإلهامهم وتهيئتهم ليصبحوا أعضاء فاعلين بمجتمعهم وينجحوا في مسيرتهم المهنية، إذ تؤمن مؤسّسة إنجاز بأن تمكين الشّباب وإعدادهم لسوق العمل يعد مسؤوليّة مشتركة لكافّة القطاعات والجهات الفاعلة في المجتمع.

 




 

 


 

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