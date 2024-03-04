الإثنين 04-03-2024
الوكيل الاخباري
 

حادث سير في شارع الاردن

بيان صادر عن الخدمات الطبية الملكية

اتفاقية بين "جهد" والمجلس الثقافي البريطاني

دبابنة: فخورون بطلاب جامعاتنا الأردنية المشاركة في مسابقة المحاكمات الصورية الانتخابية

الملك يحذر من تداعيات انعدام الأمن الغذائي في غزة

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي بحي الزيتون جنوب غزة

تعميم من التربية لمعلمي ومعلمات تخصصات التعليم المهني - وثيقة

صرف المخصصات المالية لطلاب منح أبناء الوسط والشمال يوم الخميس

ولي العهد يترأس الجلسة الافتتاحية للحوار السيبراني والرقمي الثاني

تعطيل أعمال مكتب أحوال وجوازات المفرق غدا

الإثنين، 04-03-2024 03:17 م

ولي العهد يترأس الجلسة الافتتاحية للحوار السيبراني والرقمي الثاني

1709554217865


الوكيل الإخباري - ترأس سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في قصر الحسينية، اليوم الاثنين، الجلسة الافتتاحية للحوار السيبراني والرقمي الثاني بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد سمو ولي العهد في كلمة ترحيبية، بحضور سمو الأمير فيصل بن الحسين، ومساعدة الرئيس الأمريكي ونائب مستشار الأمن القومي لشؤون التقنيات السيبرانية والتكنولوجيا الناشئة آن نيوبيرغر، أهمية التعاون بين البلدين في مجال الأمن السيبراني والرقمي، مشيرا إلى ارتباط هذا المجال مع مصالح الأمن القومي لكل منهما.

ونوه سموه إلى تزامن انعقاد هذا الحوار مع مرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الأردن والولايات المتحدة.

اضافة اعلان


وبين سمو ولي العهد أن التهديدات السيبرانية المعقدة والآخذة بالتزايد حول العالم تتطلب تعزيزا للتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة من الجانبين، مشيدا بما يوفره هذا الحوار الاستراتيجي والمهم من مساحة للارتقاء بهذا الجهد لمستويات أعلى، وبما يصب في تقوية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

واعتبر سموه أن التحولات في المشهد الأمني الإقليمي والدولي تشكل ضغطا إضافيا يتطلب من البلدين العمل بشكل أسرع للاستجابة لمختلف أنواع التهديدات الجديدة التي تنتج عن استخدام التكنولوجيا.

وأشار سمو ولي العهد إلى ضرورة استخدام وتطبيق أحدث التقنيات وتحسين قدرات العاملين الأمنيين والمدنيين بمجال الأمن السيبراني، والمواءمة بين الأطر والاستراتيجيات المحلية وأعلى المعايير الدولية.

ويبحث الحوار، الذي يشارك فيه مسؤولون وخبراء ومتخصصون من البلدين، التعاون بمجال الأمن السيبراني والشراكة لمواجهة التهديدات السيبرانية، وتطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل واسع وموثوق.

وكان الحوار السيبراني والرقمي الأول بين البلدين عُقد العام الماضي في واشنطن، واتفق الجانبان على الاستمرار في عقده بشكل سنوي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الدفاع المدني 4

حادث سير في شارع الاردن

333

بيان صادر عن الخدمات الطبية الملكية

111

اتفاقية بين "جهد" والمجلس الثقافي البريطاني

0022

دبابنة: فخورون بطلاب جامعاتنا الأردنية المشاركة في مسابقة المحاكمات الصورية الانتخابية

1

الملك يحذر من تداعيات انعدام الأمن الغذائي في غزة

1709538552610

العقبة: "كلنا الأردن" تنظم جلسة توعوية حول آفة المخدرات

أخبار متعلقة
111-118-1736x1157

الملك يحذر من خطورة وقف الدعم المقدم لـ الأونروا

GQJHYTkkKfcwcRIeXltATsQVzBou5sEJNT6OevxJ

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في وادي الأردن غداً - اسماء

22024474033374669604

الاثنين.. تسجيل أعلى حمل كهربائي لهذا الشتاء في المملكة

1120231620381572438955

وزير الداخلية يحسم الجدل حول توطين اللاجئين السوريين بالاردن

1

وزير الزراعة يلتقي مسؤولين من منظمة "الفاو"

220232171524158116154

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية في الأوقاف لوظيفة إمام - اسماء