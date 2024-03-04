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الإثنين، 04-03-2024 03:09 م

البنك المركزي يحدد دوام البنوك خلال رمضان

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الوكيل الاخباري - عمم البنك المركزي الأردني، اليوم الاثنين، بتحديد ساعات الدوام الرسمي للبنوك العاملة في المملكة خلال شهر رمضان المبارك.اضافة اعلان


ووفق قرار البنك المركزي، فإن دوام البنوك طيلة أيام شهر رمضان يبدأ عند الساعة 9:30 صباحا وحتى الساعة 3 بعد الظهر، على أن يبدأ التعامل مع الجمهور عند الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية والنصف بعد الظهر.

وقال البنك إنه لا مانع من قيام البنوك لمن يرغب بتمديد ساعات الدوام الرسمي خلال الفترة المسائية في شهر رمضان من أجل تقديم الخدمات المصرفية للعملاء، شريطة أن يعود البنك إلى دوامه الاعتيادي بعد انقضاء الشهر الفضيل.

 




 

 


 

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