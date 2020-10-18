انتهاء أعمال جزء من مشروع حافلات التردد عمّان - الزرقاء

الوكيل الإخباري- أنهت وزارة الاشغال العامة والإسكان تنفيذ الأعمال الدائمة في جزء من مشروع حافلات التردد عمّان - الزرقاء (المرحلة الثانية) بطول نصف كيلومتر للقادم من عمان باتجاه الزرقاء، وللقادم من الزرقاء باتجاه عمّان.

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وبينت الوزارة، الأحد، إنّ المنطقة التي أنتهى العمل فيها (المرحلة الثانية) واقعة ما بين مصانع الحسام حتى ما قبل مخابز جواد والمتضمنة إعادة انشاء وتأهيل طريق اوتستراد عمّان - الزرقاء بثلاث مسارب لكل اتجاه، بالإضافة الى مسارب الباص سريع التردد.



وأضافت، أنه سيتم إعادة حركة السير إلى مساربه الدائمة الليلة، وذلك لغايات استكمال تنفيذ أعمال جدران نفق المزارع جهة اليسار وطرق الربط المجاورة.



وأكدت، أنه تم الأنتهاء السبت من تحويل السير القادم من عمّان - الزرقاء إلى مسارب الباص سريع التردد التي تم الانتهاء من تنفيذها ضمن أعمال (الحزمة الثالثة) وذلك بطول 1 كم للمنطقة الواقعة ما بعد جسر ماركا ولغاية شركة البيبسي وذلك لغايات استكمال تنفيذ أعمال البنية التحتية لمسارب طريق اتوستراد (عمّان - الزرقاء) يمين الطريق.



وأشارت الوزارة، إلى أنه يشمل العمل على إعادة تنفيذ الطريق الرئيسي عمّان الزرقاء بثلاث مسارب بكل اتجاه ومسربين اضافيين لمسار حافلات التردد السريع مفصولة جميعها بحواجز خرسانية مع اعمال انارة ضمن هذه المسارات وعناصر سلامه عامه من حواجز معدنية ودهانات وعواكس مع تنفيذ خطوط تصريف سطحي لمياه الامطار وتنفيذ مسارين لخطوط الاتصالات على جانبي الطريق الرئيسي بالاضافة لخط اتصالات خاص لمسار حافلات التردد السريع واعمال نقل الخدمات المتعارضة من كوابل كهرباء وخطوط مياه وصرف صحي وتهذيب وتطويل للعبارات القائمة واعمال تحسين التقاطعات على كامل مسار الطريق.





