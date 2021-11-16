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الثلاثاء، 16-11-2021 05:19 م

انتهاء الموسم السياحي بمخيم الرمانة في ضانا

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الوكيل الاخباري - أنهت إدارة محمية ضانا للمحيط الحيوي الموسم السياحي والبيئي في مخيم الرمانة السياحي، جراء انخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس في المخيم، الذي يقع في منطقة مرتفعة تحتضن منظومة طبيعية مميزة.

وأكد مدير المحمية، المهندس عامر الرفوع، في تصريح صحفي، أن المخيم توقف اليوم الثلاثاء، عن استقبال الأفواج السياحية المحلية وانتهاء موسمه السياحي، مشيرا إلى أن الأشهر التي يغلق فيها المخيم أبوابه، هي فترة استراحة للموقع من الناحية البيئية أو إعادة الترميم أو التأهيل للمكان، ليعود مرة أخرى في آذار من العام المقبل.

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