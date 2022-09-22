انتهاء فصل الصيف اليوم الخميس

الوكيل الإخباري - ينتهي فصل الصيف اليوم الخميس الموافق 22 - 9 - 2022



ويبدأ غداً الجمعة 23 أيلول الحالي الاعتدال الخريفي لهذا العام وذلك عند الساعة الرابعة وثلاث دقائق فجرا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.



ويستمر فصل الخريف فلكيا لمدة 89 يوما و20 ساعة و44 دقيقة أي حتى الحادي والعشرين من كانون أول المقبل وهو أول أيام الانقلاب الشتوي.



وشهدت فصول الخريف السابقة في الاردن 36 موجة حر كان أطولها في عام 2020 واستمرت 8 أيام .

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وسجلت أعلى درجة حرارة في فصل الخريف في دير علا وصلت إلى 50 مئوية في حين سجلت الشوبك أقل درجة حرارة وصلت (11) تحت الصفر مئوية



ويشكل معدل مجموع كميات الأمطار خلال أشهر فصل الخريف 11 بالمئة من معدلها الموسمي العام.



وشهدت المملكة تساقطا للثلوج خلال فصل الخريف في الثلث الأخير من شهر تشرين الثاني في الأعوام ، 1904 ، 1982، و 2004.

