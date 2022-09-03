السبت 03-09-2022
الوكيل الاخباري

الضمان: راتب شهري لمن وقع طلاقهن او ترملن بعد وفاة المعيل

عقيلة أردوغان تفتتح أول مركز تدريب لذوي الإعاقة في تركيا

تعيين السنغالي باثيلي مبعوثا خاصا إلى ليبيا

العراق:800 طائرة لخطوط طيران دولية تمر عبر الاجواء العراقية

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من قباطية على حاجز جنوب جنين

الدفاع المدني للمواطنين: ابتعدوا عن مرتع العقارب والافاعي

50 % نسبة حجوزات صالات الأفراح الشهر الماضي

الإعلان عن المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر - اسماء

تعليق قبول طلبات اللجوء في 12 منطقة ألمانية من أصل 16!

أسعار الحديد والاسمنت محليا اليوم

السبت، 03-09-2022 01:43 م

50 % نسبة حجوزات صالات الأفراح الشهر الماضي

صالات


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
قال نقيب أصحاب صالات الأفراح - تحت التأسيس، مأمون المناصير إن حجوزات القاعات ارتفعت بشكل ملحوظ خلال شهر آب الماضي . 

اضافة اعلان


وأكد المناصير لـ "الوكيل الإخباري" اليوم السبت أن نسبة حجوزات الصالات بلغت 50 % خلال آب بارتفاع 25% مقارنة بشهر تموز الماضي .


ونوه أن حفلات النجاح بالثانوية العامة ساهمت بشكل كبير بإنعاش القطاع بالتزامن مع موسم حفلات الزفاف.


وتوقع أن تعود نسب الحجوزات للإنخفاض مع بدء العام الدراسي وقرب انتهاء فصل الصيف وموسم الاحتفالات.


علماً أن العدد الكلي لصالات الأفراح 1100 صالة مرخصة وغير مرخصة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
92022215038691607587

الضمان: راتب شهري لمن وقع طلاقهن او ترملن بعد وفاة المعيل

ustavkonder

بلدية إربد: قطع الكهرباء عن بعض الأحياء بسبب تشغيل المكيفات

الخارجية-4-780x470-2

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير الإكوادور

19140910431564336096

الدفاع المدني للمواطنين: ابتعدوا عن مرتع العقارب والافاعي

JRCS-scaled

الهلال الأحمر ينظم جلسات نقاشية للعاملين بالقطاع الصحي

305013823_151077360935098_7371187297487326589_n

مجلس محافظة الطفيلة يقر موازنة العام المقبل

أخبار متعلقة
غغغ

19 % انخفاض حجوزات فنادق البحر الميت خلال نهاية الأسبوع

كهرباء-4

الأردن يسجّل أعلى حمل كهربائي خلال الصيف الحالي

820222994314175324001

وزير التربية يوعز بتشكيل فرق لزيارة المدارس تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد

ةةةةةةةةةةةة

الرصيفة .. مُعلم يستعد لاستقبال طلابه بطريقة مميزة - صور

440046

ارتفاع الاحمال الكهربائية إلى 3080 ميغاواط أمس الثلاثاء في المملكة

M63A8879

بدء دوام الهيئة التدريسية في المدارس اليوم