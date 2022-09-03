50 % نسبة حجوزات صالات الأفراح الشهر الماضي

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

قال نقيب أصحاب صالات الأفراح - تحت التأسيس، مأمون المناصير إن حجوزات القاعات ارتفعت بشكل ملحوظ خلال شهر آب الماضي .

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وأكد المناصير لـ "الوكيل الإخباري" اليوم السبت أن نسبة حجوزات الصالات بلغت 50 % خلال آب بارتفاع 25% مقارنة بشهر تموز الماضي .



ونوه أن حفلات النجاح بالثانوية العامة ساهمت بشكل كبير بإنعاش القطاع بالتزامن مع موسم حفلات الزفاف.



وتوقع أن تعود نسب الحجوزات للإنخفاض مع بدء العام الدراسي وقرب انتهاء فصل الصيف وموسم الاحتفالات.



علماً أن العدد الكلي لصالات الأفراح 1100 صالة مرخصة وغير مرخصة.

