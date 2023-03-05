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انخفاض أسعار البندورة والخيار في السوق المركزي

الأحد، 05-03-2023 08:18 ص

انخفاض أسعار البندورة والخيار في السوق المركزي

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الوكيل الإخباري - انخفض سعر كيلو البندورة والخيار في السوق المركزي بشكل طفيف اليوم الأحد حيث بلغ سعر كيلو البندورة 20 قرشاً أما كيلو الخيار 35 قرشاً .

وبلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاحد 3302.235 طن، توزعت على 2171.873 طن خضار، 873.137 طن فواكه، و 257.324 طن ورقيات.

كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 284.960 طن خضار وفواكه.
وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 25 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 35 قرش، بطاطا من 20 إلى 30 قرش، بندورة من 10 إلى 20 قرش، خيار من 20 إلى 35 قرش، الليمون من 40 إلى 60 ، زهرة من 15 إلى 25 قرشاً ، الموز البلدي من 65 إلى 90 قرشاً.

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وتاليا أسعار الجملة اليوم الاحد:



 




 

 


 

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