الإثنين 27-02-2023
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الإثنين، 27-02-2023 08:03 ص

استقرار أسعار الخضار في السوق المركزي

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين 3550.715 طن، توزعت على 2339.200 طن خضار، 976.3084 طن فواكه، و 235.131 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 247.826 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 25 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 35 قرش، بطاطا من 20 إلى 30 قرش، بندورة من 10 إلى 25 قرش، خيار من 20 إلى 40 قرش، الليمون من 40 إلى 60 ، زهرة من 15 إلى 25 قرشاً.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الاثنين:



 




 

 


 

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