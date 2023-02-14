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الثلاثاء، 14-02-2023 08:42 ص

ارتفاع ملحوظ بسعر الخيار خلال أسبوعين ومدير السوق المركزي يوضح

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الوكيل الإخباري - 
ارتفع سعر الخيار في السوق المركزي ما يقارب 30 قرشاً خلال أسبوعين مما انعكس على ارتفاع أسعاره بالأسواق الخارجية وفق مدير سوق الخضار المركزي في أمانة عمان الكبرى كساب الشخانبة.

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وقال الشخانبة اليوم الثلاثاء لـ "الوكيل الإخباري" إن "الخيار و الكوسا " أكثر صنفين يتأثران بالأجواء الباردة والتي تؤدي إلى قلة في كميات الإنتاج .


وأوضح أن قلة إنتاج الخيار بالتزامن مع زيادة الطلب عليه للتصدير وللأسواق المحلية تساهم بارتفاع سعره .


ويتراوح سعر الخيار حالياً من 60 إلى 90 قرش في السوق المركزي وبلغت الكميات الواردة للسوق 101 طن.


 




 

 


 

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