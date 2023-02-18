السبت 18-02-2023
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السبت، 18-02-2023 07:32 ص

انخفاض سعر كيلو الخيار إلى 80 قرش في السوق المركزي

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الوكيل الإخباري - انخفض سعر كيلو الخيار اليوم السبت في السوق المركزي بعد أن وصل سعر الكيلو إلى دينار و10 قروش خلال الأيام القليلة الماضية وذلك بحسب نشرة السوق المركزي.

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من جهته قال مدير سوق الخضار المركزي في أمانة عمان الكبرى كساب الشخانبة إن الكميات المُوردة للسوق المركزي من الخيار زادت مما أنعكس على انخفاض أسعاره.


وأضاف لـ "الوكيل الإخباري" اليوم السبت أن ارتفاع درجات الحرارة خلال اليومين الماضيين ساهم بارتفاع كميات إنتاج الخيار .


وبلغت الكميات الواردة من الخيار إلى السوق المركزي اليوم إلى 164 طن .

 

 


 




 

 


 

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