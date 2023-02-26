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السوق المركزي: كميات البندورة زائدة عن حاجة السوق وارتفاع الأسعار من تجار التجزئة

الأحد، 26-02-2023 09:00 ص

السوق المركزي: كميات البندورة زائدة عن حاجة السوق وارتفاع الأسعار من تجار التجزئة

نننن


الوكيل الإخباري -
قال مدير سوق الخضار المركزي في أمانة عمان الكبرى كساب الشخانبة إن سعر كيلو البندورة في السوق المركزي مستقر ويصل إلى 25 قرشاً.

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وأضاف الشخانبة اليوم الاحد لـ"الوكيل الإخباري" أن الكميات الموجودة في السوق المركزي من البندورة زائدة عن حاجة السوق المحلي.


وأوضح أن الارتفاع بسعر البندورة من قبل تجار التجزئة وليس من السوق المركزي 
و بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاحد 3776.815 طن، توزعت على 2459.138 طن خضار،1041.237 طن فواكه، و 276.441 طن ورقيات.


كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 230.008 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 25 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 50 قرش، بطاطا من 20 إلى 30 قرش، بندورة من 10 إلى 25 قرش، خيار من 20 إلى 40 قرش، الليمون من 40 إلى 60 ، زهرة من 15 إلى 25 قرشاً.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الاحد:



 




 

 


 

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