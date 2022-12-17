انخفاض أسعار الخيار محلياً اليوم

السبت 17-12-2022
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السبت، 17-12-2022 07:57 ص

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت 4633.903 طن، توزعت على 2417.489 طن خضار،1937.291 طن فواكه، و 279.123 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 279.123 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 45 قرش، بطاطا من 35 إلى 55 قرش، بندورة من 13 إلى 25 قرش، خيار من 15 إلى 25 قرش، الليمون من 60 إلى 80 ، زيتون من 60 إلى 100 قرشاً ، زهرة من 20 إلى 35 قرشاً.


وتاليا أسعار الجملة ليوم السبت:



 




 

 


 

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