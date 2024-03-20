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الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 20-03-2024 01:47 م

انخفاض المستوردات الزراعية بنسبة 10.4%

ما-اسباب-انخفاض-عدد-العاملين-في-الزراعة


الوكيل الاخباري- أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة عن زيادة اعتماد الأردن على منتجاته الزراعية، وفقا لأمين عام وزارة الزراعة محمد الحياري.اضافة اعلان


وأضاف في تصريح الأربعاء، أنه رغم التحديات المناخية وشح مصادر مياه الري، إلا أن الواردات الزراعية انخفضت من 4.16 مليار دينار عام 2022 الى 3.7 مليار عام 2023 وبنسبة 10.4%، علما بأن المستوردات الزراعية تشكل نحو 20.5% من إجمالي المستوردات الأردنية.

ومن جهة أخرى كشفت البيانات أنه بالرغم من الظروف الإقليمية التي تؤثر على الصادرات الأردنية بشكل عام إلا أن القطاع الزراعي زادت قيمة صادراته من 968.7 مليون دينار عام 2022 إلى 1.126 مليار دينار عام 2023 وبنسبة 16%، علما بأن الصادرات الزراعية تشكل نحو 13.6% من إجمالي الصادرات الأردنية.

وأشار الحياري إلى أن هذه النتائج تأتي بعد نجاح الخطة الوطنية للزراعة المستدامة 2022-2025 والتي تنفذها وزارة الزراعة لتطوير قطاع الزراعة وزيادة الصادرات الزراعية وخلق فرص العمل للشباب المتعطلين عن العمل وتحسين مستوى دخل صغار المزارعين وفق سلسلة من المحاور تتناغم لتعمل على تنظيم وتطوير القطاع الزراعي وتعالج التحديات وفق زراعات تصديرية تستهدف الأسواق الخارجية إلى جانب زراعات النقص التي تسهم في رفع أرقام الاكتفاء الذاتي مما يقلل الاعتماد على المستورد.

 




 

 


 

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