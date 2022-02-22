الثلاثاء 22-02-2022
الوكيل الاخباري

انخفاض حالات كورونا النشطة في المملكة

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الثلاثاء، 22-02-2022 08:38 ص

انخفاض حالات كورونا النشطة في المملكة

مستشفى


الوكيل الإخباري - انخفض عدد إصابات فيروس كورونا النشطة إلى 153,017 حالة، وبنسبة 19.3%، خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، حيث بلغت الحالات النشطة حتى نهاية الأسبوع الوبائي الماضي، 189,646 حالة.

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ويبلغ عدد الحالات التي أدخلت إلى المستشفيات أمس 187 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 202 حالات، والعدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1,032 حالة.


وتصل نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال 20%، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 33%، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي 15%.


وتبلغ نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط 25%، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 39%، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي 18%.


وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 16%، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 18%، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 11%.


 




 

 


 

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