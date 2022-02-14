انخفاض حركة الطائرات عبر مطار الملكة علياء 7% الشهر الماضي

الوكيل الإخباري - سجلت حركة الطائرات القادمة والمغادرة عبر مطار الملكة علياء الدولي خلال كانون الثاني/يناير الماضي "انخفاضا طفيفا" مقارنة مع كانون أول/ديسمبر الذي سبقه حيث بلغت نسبته 7%، وفق رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو.

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وأضاف مستو، في بيان له اليوم الإثنين، أن "الرحلات الجوية القادمة والمغادرة في كانون الثاني/ يناير من هذا العام وصلت إلى 4630 رحلة جوية؛ ربطت المملكة بـ73 وجهة دولية مباشرة بنسبة نمو بلغت 127% مقارنة مع 2038 رحلة جوية خلال كانون ثاني/يناير من عام 2021".



وأشار إلى أن "حركة المسافرين ارتفعت ارتفاعا ملحوظا في كانون ثاني/يناير مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي بلغت نسبته 160%، إذ بلغ عدد المسافرين القادمين والمغادرين إلى المطار حوالي 396 ألف مسافر مقارنة مع 152 ألف مسافر قادم ومغادر خلال شهر كانون ثان/يناير من عام 2021".



ووصل عدد الرحلات اليومية في كانون ثاني/يناير إلى 150 رحلة مقارنة مع 160 رحلة قادمة ومغادرة خلال الشهر الذي سبقه و 66 رحلة قادمة ومغادرة خلال شهر كانون ثاني/يناير لعام 2021.

