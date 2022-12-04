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الأحد، 04-12-2022 08:30 ص

انخفاض سعر الخيار اليوم في السوق المركزي

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاحد 4030.107 طن، توزعت على 2368.726 طن خضار،1319.072 طن فواكه، و 342.310 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 310.702 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 45 قرش، بطاطا من 35 إلى 60 قرش، بندورة من 8 إلى 15 قرش، خيار من 15 إلى 30 قرش، الليمون من 50 إلى 80 ، زيتون من 80 إلى 125 قرشاً ، زهرة من 25 إلى 40 قرشاً.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الاحد:



 




 

 


 

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