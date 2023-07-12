انخفاض معدلات الأمية في الأردن إلى 4.9% في عام 2022

الوكيل الإخباري - كشفت دائرة الإحصاءات العامة، اليوم الأربعاء، أن الأردن حقق تقدما في انخفاض معدلات الأمية من 16.7%، في عام 1991 إلى 4.9% في عام 2022.

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ووفق الدائرة، ارتفعت نسبة الأردنيين الذين مستواهم التعليمي ثانوي فأكثر إلى 42.4%، بحسب نتائج مسح قوة العمل للعام الماضي.



وأوضحت الدائرة، أن إقبال الإناث على التعليم للحصول على مؤهلات تعليمية عالية من أهم العوامل الاجتماعية التي أسهمت في حدوث الانخفاض في مستويات الإنجاب، لافتة إلى دور العوامل الاقتصادية في هذا المجال، خاصة من خلال الارتفاع في نسبة الإناث في قوة العمل حيث وصلت إلى 13.9%، في عام 2022 وزيادة رغبتهن للدخول في سوق العمل.