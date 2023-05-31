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الأربعاء، 31-05-2023 12:10 م

انخفاض معدل البطالة في الأردن بالربع الأول من 2023

البطالة


الوكيل الإخباري - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة، اليوم الأربعاء، تقريرها الربعي حول معدل البطالة في المملكة للربع الأول من عام 2023، حيث انخفضت نسبة البطالة بمعدل 0.9 نقطة ليصل إلى 21.9%.

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وبلغ معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2023 (21.9%) بانخفاض مقداره 0.9 نقطة مئوية عن الربع الأول من عام 2022، وبانخفاض مقداره 1.0 نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2022.


كما بلغ معدل البطالة للذكور خلال الربع الأول من عام 2023 (19.6%) مقابل (30.7%) للإناث، ويتضح أنّ معدل البطالة للذكور قد انخفض بمقدار 0.9 نقطة مئوية وانخفض للإناث بمقدار 0.8 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2022.


وبمقارنة معدل البطالة للربع الأول من عام 2023 مع الربع الرابع للعام 2022 يتضح أنّ معدل البطالة قد انخفض لكل من الذكور والإناث بمقدار 1.0 نقطة مئوية.


وبينت النتائج أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي)، حيث بلغ 25.8%مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.


وأشارت إلى أن 54.9% من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 44.7%من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.


كما تباينت نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث بلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى 26.7% مقابل 79.5% للإناث.


وبلغ معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية 15-24 سنة 46.1% للمجموع (42.1% للذكور مقابل 64.1% للإناث).


أما على مستوى المحافظات فقد سُجل أعلى معدل للبطالة في محافظة البلقاء بنسبة بلغت 26.4%، وأدنى معدل للبطالة في محافظة مأدبا بنسبة بلغت 18.3%.


وبلغت نسبة المشتغلين من مجموع السكان 15 سنة فأكثر نحو 26%، وتركز 60.5% من المشتغلين الذكور في الفئة العمرية 20-39 سنة، في حين بلغت النسبة للإناث 60.2%.


وبيّنت النتائج أن 48.6% من المشتغلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي و8.9% ثانوي و41.8% أعلى من الثانوي، فيما أظهرت النتائج أن غالبية المشتغلين 85.3%هم مستخدمون بأجر (83.1% للذكور مقابل 94.9% للإناث).


وأظهرت النتائج تفاوتاً واضحاً في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث أن 57.5% من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية مقابل 11.0% للإناث.


كما أشارت النتائج إلى أن 71.5% من مجموع قوة العمل من الإناث كان مستواهنّ التعليمي بكالوريوس فأعلى مقارنة مع 26.4% بين الذكور.


وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) 33.3% (53.3% للذكور مقابل 13.7% للإناث)، وذلك للربع الأول من عام 2023 مقارنة مع 33.2% (53.2% للذكور و13.7% للإناث)، وذلك للربع الأول من عام 2022.

 




 

 


 

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