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الأحد، 08-01-2023 07:42 ص

انخفاض ملحوظ على سعر الخيار محلياً اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاحد 3485.819 طن، توزعت على 2208.959 طن خضار،981.382 طن فواكه، و 295.479 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 333.869 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 7 إلى 15 قرش، بصل ناشف من 35 إلى 55 قرش، بطاطا من 30 إلى 40 قرش، بندورة من 7 إلى 15 قرش، خيار من 10 إلى 30 قرش، الليمون من 50 إلى 70 ، زهرة من 20 إلى 30 قرشاً.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الاحد :



 




 

 


 

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