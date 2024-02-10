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السبت، 10-02-2024 01:09 م

15 مليون دينار مشتريات الأجهزة الخلوية واكسسواراتها عبر البطاقات البنكية في 2023

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الوكيل الاخباري - بلغت مشتريات الأردنيين من الأجهزة الخلوية وإكسسوارتها، عبر البطاقات البنكية، 15 مليون دينار، خلال عام 2023، بحسب جمعية الرؤيا لمستثمري الهواتف الخلوية.

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وقالت الجمعية في بيان، اليوم السبت، ان حجم المشتريات عبر البطاقات البنكية للأجهزة الخلوية وإكسسواراتها في السوق الأردنية بلغ 16 مليونا في عام 2021، وارتفعت إلى 23 مليونا في عام 2022، قبل أن تنخفض إلى 15 مليونا في العام الماضي 2023.


وأوضحت ان الزيادة الكبيرة في مشتريات عام 2022 جاءت نتيجة للتأجيل المتكرر لأقساط البنوك، كما أن هذا الارتفاع جاء عقب فترة الإغلاقات التي فُرضت بسبب جائحة كورونا، ما أتاح الفرصة للمستهلكين لزيادة إنفاقهم على الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها.


وعزا رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها، أحمد علوش، الانخفاض في المشتريات عام 2023، الى ان السوق شهد تعديلًا طبيعيًا، بعد الارتفاع الاستثنائي في العام السابق.


وشدد على أهمية التكيف والمرونة في استراتيجيات الأعمال لمواجهة هذه التحديات واستغلال الفرص المستقبلية في سوق الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها.

 




 

 


 

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