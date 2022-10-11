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الثلاثاء، 11-10-2022 08:06 م

انطلاق برنامج مهاراتي بمركز شابات غرب إربد

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الوكيل الاخباري - انطلقت في مركز شابات غرب إربد، اليوم الثلاثاء، فعاليات برنامج "مهاراتي" للمستوى المبتدئ، الذي تنفذه وزارة الشباب بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للأطفال (اليونيسيف) وهيئة أجيال السلام، وبمشاركة 25 شابة ضمن الفئة العمرية من 15 إلى 18 عاماً.

ويتضمن البرنامج الذي يستمر 6 أيام، تدريب المشاركات على المهارات الحياتية، ومهارة إدارة الذات، والمهارات المعرفية، والاجتماعية، ومهارات العمل المشترك، والثقافة المالية، والابتكار الاجتماعي.

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