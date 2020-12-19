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السبت، 19-12-2020 10:36 م

انطلاق حملة لتوزيع المعقمات في الطفيلة

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الوكيل الاخباري -أطلقت جمعية شبكة التماسك المجتمعي ومهارات التفاوض حملة تحت شعار "تماسك" شملت مدارس وهيئات محلية عدة في محافظة الطفيلة، وتضمنت توزيع أدوات ولوازم تعقيم اليدين على الطواقم التعليمية والإدارية في المدارس والعاملين في المؤسسات المختلفة.
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وبين عدد من المنسقين للحملة، أن عملية التوزيع جاءت ضمن حملة أطلقتها الجمعية من الطفيلة لتشمل باقي محافظات المملكة، وضمن جهود الجمعية ومسؤولياتها المجتمعية للتصدي لجائحة كورونا، ورفع الوعي بضرورة الالتزام بأساليب الوقاية والحد من انتشار وباء كورونا.

وبينوا أن الحملة تشمل توزيع أدوات ومواد تعقيم شخصية على المواطنين والعاملين في مختلف المؤسسات العامة والخاصة.


 




 

 


 

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