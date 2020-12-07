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الإثنين، 07-12-2020 06:49 م

حملة توعية في الأغوار الشمالية للوقاية من كورونا

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الوكيل الاخباري - أطلق فرع جمعية "أصدقاء بنك العيون" في لواء الأغوار الشمالية، اليوم الاثنين، حملة توعوية للوقاية من فيروس كورونا، بالتعاون مع الدوائر الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
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وأكد متصرف اللواء الدكتور علي الحوامدة، خلال رعايته اطلاق الحملة، أهمية مواصلة التوعية بفيروس كورونا المستجد خاصة مع تزايد عدد الإصابات خلال الفترة الماضية على مستوى المملكة.

وقال رئيس فرع الجمعية الوزير الأسبق نادر ظهيرات إن أزمة كورونا تستدعي تعاون مختلف الجهات للحد من انتشاره حماية للأرواح والاقتصاد من خلال اتباع الإجراءات الوقائية حفاظاً على الصحة العامة.

وأشار إلى أن الحملة تشتمل على توزيع بروشورات توعوية ويافطات في الشوارع العامة وأمام المساجد والمدارس تتضمن معلومات حول سبل الوقاية من الفيروس وكيفية انتقاله وأعراضه.

 




 

 


 

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