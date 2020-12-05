ورشة حول الحدّ من العنف الأسري في البقعة

الوكيل الاخباري -

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نظّمت جمعية دعم لتمكين المرأة، اليوم السبت، ورشة عمل لقيادات محلية في محافظة البلقاء، في مقر لجنة خدمات مخيم البقعة، ضمن نشاطات الجمعية تزامنا مع الحملة الدولية لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي (حملة الـ 16 يوماً).وتناولت الورشة الحد من العنف الأسري والعنف ضد المرأة، وتسليط الضوء على الواقع الأسري أمام المحاكم الأردنية، كما عرضت دراسة عن معيقات التبليغ عن العنف الأسري خلال جائحة كورونا.وأظهر النتائج أن 39 بالمئة من عينة الدراسة من الإناث يعتقدنّ أن التبليغ للجهات المعنية سيزيد من العنف الأسري بمواجهتهنّ، بينما 48 بالمئة من المستجيبات في عينة الدراسة لا يعتقدنّ ذلك.وقالت مديرة الجمعية مرام مغالسة، إن البيئة الداعمة للمرأة يجب أن تستند إلى بيئة ثقافية تعي مسؤولية كل فرد تجاه المجتمع والأسرة، مؤكّدة أن للبيئة الداعمة دور مهم على مستوى الوقاية والحماية لحوق النساء.أمّا رئيس لجنة خدمات مخيم البقعة وليد عبد الرحمن، فأثنى على دور الجمعية في تعزيز بيئة داعمة للمرأة، والتأكيد على لغة حوار متوازنة تصب في الصالح السلوكي والفكري للأسرة.