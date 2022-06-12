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الأحد، 12-06-2022 04:45 م

انطلاق دورة إدارة الوثائق للإعلام العسكري في المكتبة الوطنية

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الوكيل الاخباري - انطلقت اليوم الأحد، في دائرة المكتبة الوطنية بعمان، فعاليات البرنامج التدريبي في إدارة الوثائق، بالتعاون مع الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية.

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ويقدم البرنامج، الذي يعد الثاني من نوعه هذا العام، التوعية والتدريب على فهرسة وتصنيف وتزويد المعلومات لطالبيها، والتدريب على مأسسة إجراءات حق الحصول على المعلومات، بعد قرار مجلس الوزراء عام 2020، بمأسسة إجراءات إنفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، وإلزام الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية كافة بالعمل بما ورد فيها.


وأشار مدير عام دائرة المكتبة الوطنية، الدكتور نضال العياصرة، وفقاً لبيان صحفي، إلى أن أولى برنامج الخطة التدريبية، كان من خلال تدريب موظفي وزارة الداخلية والمركز الجغرافي الملكي المعنيين بالحصول على المعلومات.


ويحاضر في الدورة التي تستمر لـ10 أيام، المدربون يحيى شقير، والدكتورة نهلة المومني، وندى خاطر، وهيلدا عجيلات ومحمد السلامين.


 




 

 


 

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