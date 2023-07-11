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الثلاثاء، 11-07-2023 09:32 ص

انطلاق عروض مسرح الرحالة للفضاءات المفتوحة في دورته الثانية

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الوكيل الاخباري- افتتحت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، مساء أمس الاثنين، في مسرح الأوديون بعمان، فعاليات الدورة الثانية من "مهرجان الرحالة لمسرح الفضاءات المفتوحة - دورة الفنان العربي الكبير الراحل عبد الرحمن عرنوس"، الذي تنظمه فرقة الرحالة، وتقام فعالياته في فضاءات مختلفة بالعاصمة عمان.اضافة اعلان


وفي حفل الافتتاح الذي قدمه الفنانان أسعد خليفة وعبير عيسى، وحضره نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي، وضيوف المهرجان، أكدت النجار، أهمية المسرح في ترسيخ التجارب الفنية المتعددة وإعلائها، باعتبار المسرح دواء للعقول والخيال، في حين أشار نقيب الفنانين الأردنيين، المخرج محمد يوسف العبادي، إلى دور المسرح في إنعاش الساحة الفنية، مؤكداً ترحيب الأردن بجميع المبدعين العرب.

 




 

 


 

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