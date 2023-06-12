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الإثنين، 12-06-2023 11:16 ص

الجامعة الاردنية تعلن انسحابها من المؤتمر الطبي التجميلي الذي أثار ضجة عبر مواقع التواصل

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الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات


أكد رئيس الجامعة الاردنية الدكتور نذير عبيدات انسحاب الجامعة من المؤتمر الطبي التجميلي الذي سيقام في الاردن بحضور احد الناشطين والفاعلين في جمعيات الكيان الصهيوني.

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وقال عبيدات لـ "الوكيل الإخباري" إن الجامعة وجهت كتاباً أعلمت به الجهة المنظمة انسحابها من المشاركة في المؤتمر لوجود اشكاليات مع نقابة الأطباء الاردنية.


وأضاف انها أعلمت الجهة المنظمة للمؤتمر بعدم جواز استخدام اسم وشعار الجامعة الأردنية أو الترويج له بأي وسيلة كانت.


وبين أن مشاركة أي من العاملين أو حضور فعالياته في المؤتمر سيكون بصفته الشخصية وليس ممثلا عن الجامعة الاردنية.


وكان قد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الجامعة الأردنية تشارك وترعى مؤتمرًا طبيًا سيقام في الأردن بحضور أحد الدكاترة الناشطين والفاعلين في جمعيات الكيان الصهيوني.

 


 




 

 


 

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