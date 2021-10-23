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السبت، 23-10-2021 01:01 م

انطلاق فعاليات المنتدى الإقليمي الخامس لإدارة المحميات

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الوكيل الإخباري- انطلقت في محافظات المملكة اليوم السبت، فعاليات المنتدى الإقليمي لإدارة المحميات الذي تنظمه الجمعية الملكية لحماية الطبيعة على مدى أسبوعين.اضافة اعلان


وتشتمل الفعاليات على جولات في المحميات الطبيعية بالمملكة للتعرف عن قرب على معايير إدارتها وعملها اليومي، وجلسات حوارية مفتوحة مع الشركاء من المؤسسة العاملة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تدريب المشاركين على العمل الميداني.

ويطرح المنتدى مجموعة من المواضيع، من أهمها إدارة المناطق المحمية والتخطيط الشمولي للمحميات والمراقبة البيئية في المحميات والتغير المناخي والسياحة البيئية والتنمية الاقتصادية والتوعية البيئية، وتقسيم المناطق المحمية والحماية والتفتيش في المحميات ودمج المجتمعات المحلية في برامج حماية الطبيعة، والدراسات الأولية وبرامج المراقبة والتقييم وأثرها في توجيه خطة الإدارة.


 




 

 


 

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