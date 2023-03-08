انطلاق فعاليات تمرين درع الأردن 2023

الوكيل الاخباري - برعاية رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، ستنطلق يوم غد الخميس، فعاليات تمرين "درع الأردن 2023" في فندق القوات المسلحة بحضور السفير الأمريكي وعدد من الشخصيات العسكرية والمدنية.



ويأتي هذا النوع من التمارين في سياق التعاون الأردني- الأمريكي لرفع الكفاءة في التنسيق والعمل المشترك ضمن المعايير القياسية، بين القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي والأجهزة الأمنية المختلفة من جهة، ووزارات ومؤسسات الدولة المختلفة من جهة أخرى، وقدرتها على مواجهة التهديدات المختلفة والحد من آثارها على الدولة والمجتمع.



يشار إلى أن هذا التمرين يحاكي سيناريو الأزمات المركبة، هو الأول من نوعه على مستوى الدولة الأردنية، وسيتم تنفيذه بالاشتراك مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وبالتشارك مع وكالة خفض التهديدات الدفاعية (DTRA)، والحرس الوطني لولاية كولورادو(CONG)، ومكتب خفض التهديدات الدفاعية في السفارة الامريكية بعمان (DTRO).

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