القوات المسلحة تحتفل بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين

الوكيل الاخباري - احتفلت القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، اليوم الأربعاء، في مختلف تشكيلات ووحدات القوات المسلحة، بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، وبمشاركة عدد كبير من المتقاعدين ممن خدموا في تلك التشكيلات والوحدات العسكرية.



وبيّن قادة التشكيلات والوحدات أن هذه الدعوة جاءت بتوجيهات من جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة وبإيعاز من رئيس هيئة الأركان المشتركة، تقديراً لهم على الجهود التي بذلوها والإرث العريق الذي قدّمه المتقاعدون العسكريون والمحاربون القدامى حتى وصلت القوات المسلحة إلى مستواها المتميز وسمعتها النيّرة عالمياً.



وأكد القادة على الدور الكبير الذي أنجزه رفاق السلاح من المتقاعدين العسكريين، في حمل رسالة القوات المسلحة في بناء الوطن والدفاع عن ثراه الطهور والذود عن حياضه، والسعي الدؤوب لتقدمه وازدهاره.

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