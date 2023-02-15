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الأربعاء، 15-02-2023 06:40 م

الحنيطي يكرم فريق التايكواندو التابع لمجموعة القوات الخاصة الملكية

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الوكيل الاخباري - كرّم رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، فريق التايكواندو، التابع لمجموعة الملك عبدالله الثاني القوات الخاصة الملكية، لأدائه المتميز بحصوله على المركز الأول وللسنة الخامسة على التوالي في بطولة القوات المسلحة الأردنية للتايكواندو، في إطار تكريم وتحفيز المتميزين من ضباط وضباط صف وأفراد القوات المسلحة الأردنية.

وأشاد اللواء الركن الحنيطي، خلال التكريم الذي حضره قائد المجموعة، العقيد الركن نايل شقيرات، بكفاءة أعضاء الفريق ومعنوياتهم العالية وحرصهم على نقل صورة حسنة ومشرفة عن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، مؤكداً أن هذا التكريم يدفعهم وزملاءهم للمضي قدماً، وبذل المزيد من العطاء في سبيل رفعة الوطن والقوات المسلحة تحت ظل جلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني.

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